Военачальник древних викингов оказался женщиной

Ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что обнаруженные у шведского озера Меларен останки скандинавского военачальника принадлежат женщине. Статья исследователей опубликована в American Journal of Physical Anthropology. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Скелет был найден на территории древнего города Бирка, который в 800-975 годах был крупнейшим торговым центром викингов Швеции. Вместе с ним в захоронении находилось оружие, включая мечи и стрелы, а также кости лошади и игральная доска. Считалось, что останки принадлежали мужчине, хотя некоторые морфологические особенности указывали на то, что воин мог быть женщиной.

Ученые проанализировали ДНК, выделенную из костей викинга. Оказалось, что геном воина не содержал мужской Y-хромосомы, а вместо этого в нем были две Х-хромосомы. Наличие фрагментов настольной игры, по словам исследователей, указывает на то, что женщина имела высокий ранг и, скорее всего, командовала войском.