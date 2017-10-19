Связь викингов с Аллахом поставили под сомнение

Профессор средневекового исламского искусства и археологии из Техасского университета в Остине Стефенни Малдер (Stephennie Mulder) поставила под сомнение связь между викингами и исламом. Об этом пишет The Independent.

Малдер заявила, что надпись на куске ткани IX-X веков, найденной в начале октября шведскими учеными, не имеет ничего общего с куфическим письмом. Несмотря на то что оно было разработано еще в VIII веке, в Иране и Центральной Азии оно распространилось лишь в XV веке, отмечает специалист.

«Предположим, что этот кусок ткани из Центральной Азии X века с квадратным куфическим письмом. В любом случае в рисунке [шведского археолога Анники] Ларссон нет надписи "Аллах", — заявила Малдер. — Вместо нее там написано "Иллах", что в принципе не имеет смысла на арабском».

Также Малдер раскритиковала гипотезу о влиянии ислама на викингов. По ее словам, теория лишена доказательств и базируется на обычном предположении. В ответ Ларссон сказала, что эти находки по-прежнему имеют отсылки к Аллаху, несмотря на неправильное написание.

Ранее в октябре группа шведских ученых нашла новые свидетельства того, что викинги исповедовали ислам. В одном из их захоронений специалисты обнаружили кусок шелковой ткани, на которой было вышито имя Аллаха и зятя пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Изначально считалось, что там находится обычное украшение, но потом археолог Анника Ларссон (Annika Larsson) заметила, что на ткани изображено куфическое письмо. Ларссон уверена, что могила принадлежит викингу, который, вероятно, принял ислам.