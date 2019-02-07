Разрешена загадка переселившихся в Америку викингов

Ученые Северо-Западного университета (США) выяснили, что скандинавские поселенцы в Гренландии жили в необычно теплых для данной местности погодных условиях, когда летние температуры могли достигать десяти градусов Цельсия. Ухудшение климата вынудило их покинуть свои дома. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученым не было известно, какой именно на острове был климат, когда сюда переселились викинги. Исследователи реконструировали погодные условия в южной части Гренландии в течение последних 3 тысяч лет, изучив отложения в озерах вблизи от остатков норвежских поселений. Они определили состав изотопов кислорода в остатках хитиновых панцирей личинок хирономид (комаров-звонцов), погребенных в отложениях. Состав изотопов кислорода зависит от количества воды, которая попадала в озера с дождями, и от температуры воздуха во время осадков.

Исследователи ожидали, что климат во времена норвежских поселенцев будет достаточно холодным, однако они обнаружили, что между 985 и 1450 годами нашей эры здесь было теплее, в среднем, примерно на 1,5 градуса Цельсия, чем в предыдущие и последующие годы. Этот скачок, похожий на то, что происходит в настоящее время, прервал похолодание, вызванное изменениями в расположении орбиты Земли. К концу теплого периода климат потерял стабильность и характеризовался рекордно высокими и низкими температурами, что, в конце концов, вынудило викингов покинуть Гренландию.

Кроме того, ученые выяснили, что североатлантическая осцилляция (англ. North Atlantic Oscillation, NAO), выражающаяся в непостоянстве атмосферного давления на уровне моря на севере Атлантики, не находилась преимущественно в «положительной» фазе в Средние века, как считалось ранее. В этом состоянии NAO приносит холодный воздух на большую часть территории Гренландии. По мнению исследователей, теплый период мог быть вызван теплыми морскими течениями, однако это еще предстоит проверить.

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