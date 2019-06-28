Жара во Франции побила исторический рекорд

Температура воздуха во Франции поднялась до плюс 44,3 градуса. Это самая сильная жара за историю метеонаблюдений в стране, сообщило в своем Twitter-аккаунте информационное агентство AFP.

Рекордный температурный показатель зафиксировали в городе Карпантра́ на юго-востоке страны. Погодные службы предупредили, что температура может подняться еще выше и достигнуть 45 градусов. В связи с жарой власти департамента Воклюз объявили повышенный уровень опасности. Предыдущий рекорд в 44,1 градуса был установлен во время аномальной жары в 2003 году.

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Ранее синоптики нескольких европейских стран предупредили население об «адской» жаре. В частности, во Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии воздух прогреется до 40 градусов и выше. Аномальную погоду в Европу принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.

Метеорологи и ученые считают, что от наступления жаркой погоды в конце июня могут погибнуть тысячи людей. Специалисты напомнили, что в 2003 году такая температура убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето скончались как минимум тысяча человек.

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