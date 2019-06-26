Рекордную жару зафиксировали в Польше

Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Польше в среду, 26 июня. Об этом сообщает сервис meteoprognoza.pl.

По его данным, рекорд был установлен в городе Радзынь Любуского воеводства. В 15:20 температура воздуха там достигла 38,2 градуса Цельсия.

По данным радиостанции RMF 24, в 1833 году в Кракове было зарегистрировано 38,4 градуса тепла. Однако этот показатель не считается официальным, так как измерение температуры проводилось в специфических условиях.

Ранее синоптики нескольких европейских стран предупредили население об «адской» жаре. В частности, во Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии воздух прогреется до 40 градусов и выше. Аномальную погоду на европейскую часть континента принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.

Метеорологи и ученые считают, что от наступления жаркой погоды в конце июня могут погибнуть тысячи людей. Специалисты напомнили, что в 2003 году такая температура убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето скончались как минимум тысяча человек.

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