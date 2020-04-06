Отдавшего почти 140 тысяч рублей за антисептик россиянина обманули

Житель Москвы обратился в полицию из-за мошенников, у которых он хотел закупить партию антиспетиков в виде геля. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, москвич попытался совершить покупку на общую сумму почти 140 тысяч рублей через сайт «Авито».

О преступлении сообщил 22-летний россиянин, проживающий в столичном районе Ясенево. Он хотел купить антисептик марки Lafitel, одна упаковка которого стоила 95 рублей. Мужчина планировал купить партию 1,5 тысячи штук. Зачем ему понадобилось так много антисептика, не сообщается.

«Созвонившись с продавцом, потерпевший перевел ему 139,5 тысячи рублей», — пояснил источник. По его словам, после этого продавец перестал выходить на связь, в результате чего отдавший деньги покупатель остался обманутым: без денег и без оплаченных им антисептиков. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Антисептик стал популярным средством личной гигиены в связи с распространением коронавируса. Спрос на него вырос в разы во многих странах мира, где были обнаружены случаи заражения COVID-19. В России о важности использования антисептиков для рук говорила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. В недавнем эфире передачи «Что? Где? Когда?» знатоки пользовались антисептиком во время игры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!