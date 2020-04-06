Малышева показала способ сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева сходила в магазин и показала, как правильно посещать торговые сети, чтобы избежать заражения коронавирусом. Рекомендации ведущая опубликовала в Instagram.
До входа в магазин Малышева посоветовала надеть респиратор и перчатки. Если покупатель берет тележку или корзину, ручки необходимо обработать влажными салфетками. Продукты она также брала перчатками.
Оплачивать покупки предпочтительнее бесконтактным способом, подчеркнула она, так как «карточка только ваша, а наличные деньги всегда кто-то трогал». Пин-код медик вводила в печатках. По словам Малышевой, по пути домой кнопки домофона стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ. Такого же принципа она призвала придерживаться и в отношении кнопок лифта.
Вернувшись домой, перчатки необходимо обработать спиртосодержащим раствором, и только потом снять их. По словам телеврача, продукты из пакетов также нужно протереть дезинфицирующими салфетками, а овощи и фрукты — помыть горячей водой.
Сумку, которую брали в магазин, телеведущая обработала салфетками, а пластиковый пакет, выданный в магазине, выбросила. Стол, на который выкладывались товары, Малышева тоже протерла. После этого она вытерла ручки холодильника и шкафов, которые использовались при выкладывании покупок. В завершение врач обработала руки антисептиком.
Ранее Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу. Она порекомендовала тем, кто находится в группе риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения