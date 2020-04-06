Малышева показала способ сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Видео: malysheva.live / Instagram

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева сходила в магазин и показала, как правильно посещать торговые сети, чтобы избежать заражения коронавирусом. Рекомендации ведущая опубликовала в Instagram.

До входа в магазин Малышева посоветовала надеть респиратор и перчатки. Если покупатель берет тележку или корзину, ручки необходимо обработать влажными салфетками. Продукты она также брала перчатками.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером? «Можно кричать караул» Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу

Оплачивать покупки предпочтительнее бесконтактным способом, подчеркнула она, так как «карточка только ваша, а наличные деньги всегда кто-то трогал». Пин-код медик вводила в печатках. По словам Малышевой, по пути домой кнопки домофона стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ. Такого же принципа она призвала придерживаться и в отношении кнопок лифта.

Вернувшись домой, перчатки необходимо обработать спиртосодержащим раствором, и только потом снять их. По словам телеврача, продукты из пакетов также нужно протереть дезинфицирующими салфетками, а овощи и фрукты — помыть горячей водой.

Сумку, которую брали в магазин, телеведущая обработала салфетками, а пластиковый пакет, выданный в магазине, выбросила. Стол, на который выкладывались товары, Малышева тоже протерла. После этого она вытерла ручки холодильника и шкафов, которые использовались при выкладывании покупок. В завершение врач обработала руки антисептиком.

Ранее Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу. Она порекомендовала тем, кто находится в группе риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!