Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что сдала тест на коронавирус после того, как со съемочной группой совершила поездку в больницу в Коммунарке. Об этом она сообщила в общении с «Московским комсомольцем». Недавно вирус был обнаружен у главврача медучреждения Дениса Проценко.

«Мы могли бы вообще не проходить тестирования, но я его прошла. Тест отрицательный», — отметила она. Малышева пояснила, что съемки проходили в больнице 12 марта, более двух недель назад, и никаких проявлений заболевания у членов съемочной группы не было.

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По словам Малышевой, у Проценко нет симптомов, и именно так коронавирус переносит подавляющее большинство людей. «Всех врачей, которые работают с коронавирусом, постоянно тестируют», — добавила специалист.

Она не стала отвечать на вопрос о том, стоит ли помещать на карантин больницу в Коммунарке в связи с обнаружением коронавируса у Проценко. «Этот вопрос находится в ведении Роспотребнадзора», — заметила Малышева. По словам ведущей, у многих стран «просто нет столько врачей, чтобы всех отправлять» на карантин.

Ранее Малышева рассказала, что может повлиять на сокращение сроков карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса. Главным способом она назвала строгое соблюдение мер самоизоляции.

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