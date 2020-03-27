Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что скрыть достоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в России невозможно. В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» она подчеркнула, что в случае с Россией об ухудшении ситуации вскоре стало бы известно благодаря интернету.

«Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации», — отметила Малышева.

Она уточнила, что Китай и Италия не смогли скрыть правду о том, что их больницы были «завалены пациентами». «Ты можешь что угодно рассказывать, но все заснимут пациенты», — уверена доктор медицинских наук. По ее мнению, сплетни о том, что «все врут» и что официальная статистика замалчивает количество зараженных коронавирусом, — это индуцированные психозы.

Она добавила, что в настоящее время россиянам делают тесты на коронавирус. Специалист уточнила, что анализы в первую очередь берут у пациентов с пневмонией, «потому что это главное осложнение коронавируса и самое опасное для жизни». Малышева заключила, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».

Ранее Малышева заявила, что в России ситуация с коронавирусом «спокойная и под контролем». По ее мнению, это стало возможным потому, что очень рано были приняты карантинные меры.

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