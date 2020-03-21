Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и фактам».
По ее словам, Италия закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта — спустя два месяца после того, как Китай объявил о новой инфекции. «Поэтому, конечно, это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы», — сказала она.
Также в Италии высокая доля пожилого населения (около трети), смертность среди которого наиболее высокая. Помимо этого в итальянской культуре есть традиция объятий и поцелуев со знакомыми и незнакомыми людьми, что сыграло «роковую роль» в распространении эпидемии, объяснила Малышева.
Врач добавила, что введенные во всем мире карантинные меры действительно способны остановить пандемию COVID-19, однако первые результаты — отсутствие роста заболеваемости и тяжелых случаев — будут заметны через одну-две недели. Через 14 дней, по ее словам, станет окончательно ясно, чего удалось достичь властям.
По мнению Малышевой, Москва «блестяще» готова к любому развитию событий: так, в Коммунарке за 12 дней была развернута новая больница для зараженных пациентов, выделены специальные больницы, которые принимают больных пневмонией. Кроме того, власти страны приняли решение проводить тесты на коронавирус всем въезжающим в страну.
Рассуждая о разработке вакцины, она заметила, что не стоит рассчитывать на ее появление менее через через три месяца. «Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию», — подчеркнула доктор.
В феврале Малышева и Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу «Вечерний Ургант». В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения