Малышева оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева оценила распространение коронавируса в России. В программе «Доброе утро» на Первом канале она заявила, что в стране ситуация «спокойная и под контролем». Фрагмент эфира она опубликовала в сторис в Instagram.

По словам Малышевой, в России были очень рано приняты карантинные меры. «Карантин с восточной стороны России привел к тому, что к нам вирус попал из Европы. Это очень важно понимать», — уточнила врач.

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Малышева также обратилась к скептикам, которые не верят официальным данным о распространении коронавируса. По ее мнению, если бы эта информация не соответствовала действительности, они бы увидели «заваленные пациентами больницы».

Ранее Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии по сравнению с другими европейскими государствами. По ее мнению, это связано с тем, что страна закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта. Кроме того, в стране высокая доля пожилого населения, среди которого наблюдается наибольшая смертность от коронавируса.

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