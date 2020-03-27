Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева призвала увеличить заработные платы российским врачам в три раза. В интервью программе «А поговорить» она назвала зарплаты медикам в России преступно низкими. Выпуск доступен на YouTube.

«Я так люблю китайцев, которые объявили, что всем врачам, которые работают в эпидемию, в три раза увеличат зарплату. Я даже записала программу "Здоровье" вчера и сказала, что это мое предложение — в три раза», — сказала ведущая.

Она назвала ситуацию, в которой находятся российские врачи, очень серьезной. Так, доктор, окончивший мединститут до недавнего времени получал 7 тысяч рублей. «Сейчас ему поднимут до 12,5, до прожиточного минимума. Ну как? Так не может быть. Так не должно быть», — считает врач.

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На вопрос, почему доктора так мало получают, Малышева ответила, что страна пережила тяжелый период смены исторических формаций, после которых не успела восстановиться. Телеведущая процитировала поэта Владимира Маяковского, который в 1927 году назвал СССР подростком.

«Наша страна — это такой подросток, который выбирается из проблем. Все время что-то привносится, какие-то внешние угрозы, что-то еще, где мы участвуем и участвуем. На многое просто не хватает рук, сил и средств», — объяснила она. Однако теперь, по ее словам, из-за профицита бюджета у России появилась финансовая подушка, которая позволит решить проблемы в здравоохранении.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни.

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