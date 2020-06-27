Рубашку Путина выставили на «Авито»

На сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку президента России Владимира Путина.

Продавец утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей.

4 июня на «Авито» выставили на продажу российский завод «Электроцинк» во Владикавказе. За объект с землей, оборудованием, железной дорогой и персоналом продавцы попросили 1,2 миллиарда рублей.

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