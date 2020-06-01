Россияне проявили интерес к диванам во время эпидемии

Россияне проявили интерес к покупке диванов во время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис объявлений «Авито».

Отмечается, что до самоизоляции рост спроса на диваны составил шесть процентов. Но в апреле-мае интерес увеличился на двадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего в диванах заинтересованы в Ижевске. Данные интернет-запросов указывают, что там за год спрос вырос на 90 процентов. В Саратове рост составил 49 процентов, в Уфе 46 процентов, в Ульяновске 45 процентов, в Воронеже 39 процентов, в Тюмени 31 процент. Санкт-Петербург и Москва стали интересоваться диванами на 25 и 11 процентов больше.

Продавать эту мебель тоже стали чаще. Количество объявлений о продаже диванов за год увеличилось на 18 процентов, cредняя стоимость сейчас составляет 14,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на дома на колесах взлетел в России на 40 процентов с января по апрель 2020 года. Это объясняется тем, что многие россияне не смогут в этом году отправиться на отдых за рубеж из-за пандемии коронавируса и задумываются о путешествиях по стране.

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