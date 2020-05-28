Россияне начали скупать дома на колесах

Спрос на дома на колесах взлетел в России на 40 процентов с января по апрель 2020 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на материалы исследования «Авито Авто».

Компания объясняет это тем, что многие россияне не смогут в этом году полететь на отдых за рубеж из-за пандемии коронавируса, и начали задумываться о путешествиях по стране. Чаще всего покупкой дома на колесах интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга — 20 процентов от всего спроса по стране. Однако самые высокие темпы роста спроса (увеличение в два раза по сравнению с прошлым годом) показывают Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти.

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Средняя стоимость автодома по стране составляет 702 тысячи рублей. Жителям Москвы покупка обойдется примерно в 1,8 миллиона рублей. Самые доступные цены в Ульяновске — около 239 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от путешествий за границу. Глава правительства попросил «не торопиться планировать зарубежные отпуска», а отдыхать внутри страны.

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