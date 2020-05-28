Популярный у россиян курорт объявил о приеме туристов без ограничений

Популярная среди российских туристов Болгария объявила о готовности принимать отдыхающих из разных стран без ограничений, введенных рядом государств на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, путешественников освободят от необходимости предъявлять результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции и проходить двухнедельный карантин по прибытии.

При этом они заполнят декларацию о том, что проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Кроме того, в случае обнаружения COVID-19 у туриста лечение будет осуществляться за счет страховки или за личный счет.

Материалы по теме Другая Европа Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей

Отмечается, что с 1 июня Болгария откроет границы с соседними странами, а с 15 июня — границы со всеми странами Европейского Союза. Также власти ведут переговоры со странами с аналогичной эпидемиологической обстановкой о возобновлении чартерных рейсов.

Согласно последним данным, в Болгарии зарегистрировано 2460 случаев COVID-19. При этом из больниц были выписаны 912 пациентов, 133 носителя инфекции скончались.

Болгарские курорты пользуются особым спросом у российских туристов. Так, в сентябре прошлого года туры в эту страну стали популярнее у россиян на 34 процента.

27 мая сообщалось, что власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове. Предполагается, что правительство республики покроет расходы иностранных граждан на питание, лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!