Россияне ринулись в отпуск

Туроператоры зафиксировали повышенный спрос среди россиян на путевки за границу. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет об осени.

В компании Tez Tour спрос на туры в осенние месяцы увеличился в среднем на 26 процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года, а в TUI — на 30 процентов, в то время как летом они оставались на уровне прошлого года. В OnlineTur также наблюдается рост спроса на осенние туры: на 25-35 процентов. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подчеркнула, что период высоких продаж на рынке путешествий все еще продолжается.

При этом туры в Болгарию стали популярней на 34 процента, в Грецию — на 32 процента. Туроператоры Испании и Турции, напротив, испытывают затруднения. По данным сервиса «Туту.ру», средний чек на поездку в Турцию в настоящий момент составляет 30,8 тысячи рублей на человека, что на четыре процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В августе 2019 года сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись российские туристы летом 2019 года. Самым популярным направлением стала Армения — туда было забронировано больше десяти процентов всех билетов за границу. На вторую строчку в рейтинге попала Италия (7,9 процента), а на третью — Испания (6,3 процента).

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