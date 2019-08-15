Россиян захотели лишить «все включено» на любимом курорте

Торговцы и ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат All Inclusive («все включено») в некоторых отелях, так как это негативно сказывается на их бизнесе. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению представителей турецкой торговли, система «все включено» не дает путешественникам возможности ездить по стране и тратить деньги на другие товары и услуги. Так, президент Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демир заявил, что лавочники города потеряли надежду на заработки в этом сезоне. Он отметил, что, в то время как отели полны, магазины стоят пустыми.

Из-за этого сотрудники Торгово-промышленной палаты Манавгата обратились в Министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты All Inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу.

Однако представители туристической отрасли считают, что дело не в All Inclusive, а в том, что цены на отели в 2019 году слишком высокие. Так, по мнению специалистов, большинство туристов потратили 90 процентов своего отпускного бюджета на гостиницы.

Кроме того, операторы отмечают, что многие путешественники отдыхают в Турции не первый раз, поэтому экскурсии и хождение по местным магазинам им уже «приелись».

Турция считается любимым направлением для путешествий у россиян. Ежегодно страну посещает больше четырех миллионов туристов из России, и это число постоянно растет. Так, по словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкайя, в 2018 году поток российских туристов вырос более чем на 26 процентов и составил 5 964 613 человек.

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