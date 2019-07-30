В российском туризме разглядели советские проблемы

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила проблемы в российской туриндустрии устаревшей концепцией отдыха. Об этом сообщает РИА Новости.

Ломидзе заявила, что причина почти полного отсутствия в России отелей All Inclusive («Все включено»), популярных, например, в Турции, объясняется устаревшей концепцией отдыха, оставшейся от времен СССР. «Главное отличие двух концепций в том, что турецкие отели предлагают такое количество дополнительных услуг на месте и отель располагает такой большой территорией, что ее можно не покидать. У нас буквально единичные объекты на Черноморском побережье могут предложить аналогичную концепцию. Нет у наших отелей таких территорий», — сказала исполнительный директор АТОР.

Советский принцип организации курортных зон и их структура, по мнению специалистки, сложились еще в середине прошлого века, а в Турции отели строились позже и изначально планировались с большими собственными территориями. Такой формат отдыха нравится туристам из многих стран, в том числе российским. Россияне выбирают зарубежные отели, что снижает доходы отечественной туриндустрии.

Ранее отмечалось, что отдых в России стоит дороже, чем в Турции. Так, ночь в трехзвездочной гостинице в Алуште обойдется в шесть тысяч рублей, в то время как в Анталье — всего в две тысячи рублей. Однако при этом россияне стали чаще жаловаться на ненадлежащее качество обслуживания в отелях Турции. Чаще всего жалобы связаны с договорными отношениями между туристом и турагентством. Из-за роста цен отдыхающие в последнее время чаще выбирают более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросы.

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