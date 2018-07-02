Туристы из России поставили новый рекорд в Турции

Число российских туристов, которые посетили Анталью с начала 2018 года, стало рекордным. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

В период с января по июль в курортный город приехало почти 4,9 миллиона туристов, из которых 40,19 процента — россияне. Таким образом, за полгода Анталью посетили 1,9 миллиона путешественников из России, что на 38,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Только за июнь курорт принял 827 тысяч российских туристов — прирост по сравнению с этим же месяцем в 2017 году составил 28,5 процента.

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Ранее в мае стало известно, что количество российских туристов, посетивших турецкую Анталью с января по апрель, стало рекордным в 2018 году. По данным управления культуры и туризма Антальи, за четыре месяца в городе побывало на 60 процентов больше туристов из России, чем за этот же период в 2017 году, и на 44 процента больше, чем в 2014 году, который был рекордным по количеству приезжающих в Анталью иностранцев.

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