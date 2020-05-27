Кипр пообещал оплатить отдых туристов с коронавирусом

Власти Кипра пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания на острове. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что правительство республики покроет расходы иностранных граждан на питание, лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными. Отмечается, что самостоятельно отдыхающим придется оплатить только такси до аэропорта и авиаперелет домой.

Кроме того, принято решение предоставить специально для таких туристов больницу на сотню мест, в которой зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ. Вдобавок планируется выделить отель на полтысячи комнат для лиц, которые вступали с инфицированными в тесный контакт.

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22 мая сообщалось, что Кипр ослабил ограничения на международные авиаперевозки, введенные почти три месяца назад на фоне пандемии коронавируса, однако временно отказался принимать туристов из России и Великобритании из-за высокого уровня распространения инфекции.

Согласно последним данным, на Кипре зафиксировано 939 подтвержденных случаев COVID-19. При этом из больниц были выписаны 594 пациента, 17 носителей инфекции скончались. Власти продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее почти до конца мая, от него освобождены только грузовые, вывозные и некоторые гуманитарные рейсы.

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