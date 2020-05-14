Спрогнозировано открытие туристического сезона на Кипре

Кипр готовится к возобновлению въездного туризма и открытию сезона после спада пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По прогнозам, местные курорты будут доступны для путешественников уже в июле. По информации российских туроператоров, в случае, если авиасообщение между Россией и Кипром восстановится, данное направление будет пользоваться особой популярностью во второй части сезона — в августе и сентябре.

В настоящее время власти страны разрабатывают регламент работы объектов отрасли с учетом новых требований безопасности. Например, предполагается, что приезжих обяжут носить средства индивидуальной защиты, измерять температуру, а также соблюдать нормы социального дистанцирования в общественных местах.

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Согласно последним данным, на Кипре зафиксировано 905 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 449 пациентов, 17 носителей инфекции скончались. Власти продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее до 28 мая, от него освобождены только грузовые, вывозные и некоторые гуманитарные рейсы.

13 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что европейские страны ждет открытие летнего туристического сезона вопреки вспышке коронавируса. Он заметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в текущем году упал на 40 процентов, однако уже в ближайшие месяцы произойдет его постепенное восстановление.

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