Раскрыт план Турции на туристический сезон в 2020 году

Турция объявила о том, что летом 2020 года она продолжит принимать туристов, несмотря на эпидемию коронавируса в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

Правительство Турции с начала летнего сезона запустит программу «Сертификация здорового туризма». Она включает в себя широкий спектр мер по обеспечению безопасности туристов и работников отрасли.

Материалы по теме «От ужаса я начал шептать» Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?

По словам министра, в мае турецкие отели и другие туристические объекты начнут получать сертификаты безопасности.

«Запуск этой сертификационной программы подразумевает, что Турция намерена играть ведущую роль в отношении нормализации деятельности туристической сферы», — заявил он.

Целью данной программы является создание условий для безопасного и гигиеничного отдыха туристов в стране, а также обеспечение их комфорта. Она включает в себя различные меры превентивные и защитные меры в отношении различных видов перевозок, всех туристических и развлекательных объектов, а также состояния здоровья работников отрасли и отдыхающих.

Ранее турецкие отельеры заявили, что они не намерены повышать цены на отдых после спада пандемии коронавируса. Более того, существует вероятность, что некоторые гостиницы объявят о скидках, чтобы привлечь клиентов.

По последним данным, в Турции зафиксировано более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более трех с половиной тысяч человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!