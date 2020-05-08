Объяснена польза перерыва в путешествиях по миру из-за коронавируса

Вынужденный перерыв в путешествиях по миру, возникший из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может принести пользу индустрии туризма. Таким мнением поделилась основательница консалтинговой компании Conscious Travel Анна Поллок (Anna Pollock), сообщает CBC Radio.

По ее словам, сложившиеся обстоятельства помогут переосмыслить сферу путешествий и сделать ее «более здоровой» — в частности, уделять больше внимание не объемам туристического потока, а тем местам, куда он направлен.

«Настоящую ценность привносит тот, кто заботится не только о комфорте клиента, но и о благополучии местности, в которой он находится», — объяснила Поллок, подчеркнув, что туристические объекты не должны становиться «жертвой собственной популярности».

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Собеседница радиостанции также добавила, что пандемия коронавируса вызвала крупнейший кризис из всех, с которыми когда-либо сталкивалась туристическая индустрия, и в настоящее время невозможно предсказать, какие экономические последствия он за собой повлечет.

7 мая Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году. Согласно первому, постепенное открытие границ начнется в июле, и тогда международные турпотоки упадут на 58 процентов. Второй подразумевает снятие мер по ограничению распространения инфекции в сентябре, и в этом случае поездки сократятся на 70 процентов. Третий, самый пессимистичный сценарий, реализуется, если туризм не начнет восстанавливаться до конца года, и тогда количество путешествий упадет на 78 процентов.

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