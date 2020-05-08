Самый посещаемый город мира привлечет бедных туристов скидками

Дубай собирается привлекать бедных туристов большими скидками после пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает The Sun.

По данным газеты, крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) планирует открыться для посетителей в июле. Для первых гостей предусмотрены 60-процентные скидки, таким образом, путешествие на роскошный курорт смогут себе позволить даже не самые зажиточные туристы.

После пандемии Дубай введет ряд ограничений для посетителей. Отели будут работать со сниженной нагрузкой, принимая меньшее количество гостей, из столовых исчезнет система шведского стола, бассейны откроются со временными интервалами для посетителей, а шезлонги для загара установят на увеличенном расстоянии.

Управляющий директор агентства по бронированию Travelbag Лесли Ролло (Lesley Rollo) отметила, что новые дубайские скидки станут на 20 процентов выше обычных — до этого курорт предлагал 40-процентные. «Я никогда не видела ничего подобного», — отметила Ролло.

Дубай был недоступен для туристов с 24 марта. Страна закрыла границы и ограничила авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце апреля в Дубае начали постепенно снимать карантинные меры, разработав план по открытию городских торговых центров.

В декабре прошлого года Дубай вошел в тройку самых посещаемых городов мира. Вместе с ним на туристическом «пьедестале» оказались Майами и Лас-Вегас.

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