Путешествия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам
Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге
Курс рубля резко вырос
Самоизоляция вынудила россиян критически взглянуть на свои квартиры
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
Свидетели рассказали о ликвидации ФСБ террористов в Екатеринбурге
На Украине число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Женщины завалили непристойными предложениями ставшего мультимиллионером плотника
В российском интернате обнаружили восьмилетнего ребенка весом 10 килограммов
Новости партнеров

В Турции оценили вероятность роста цен на отдых после пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Турецкие отельеры не намерены повышать цены на отдых после спада пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил глава местной федерации отельеров Сурури Чорабатыр.

По его словам, роста не произойдет, так как все контракты на грядущий туристический сезон были заключены еще в прошлом году. Кроме того, существует вероятность, что некоторые гостиницы объявят о скидках, чтобы привлечь клиентов. «Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается», — отметил глава федерации.

Собеседник агентства добавил, что в то же время расходы туристических объектов могут возрасти из-за расходов на дезинфицирующие средства и расширения штата. «Если потребуется что-то еще, то, уверен, правительство пойдет нам навстречу и не оставит в беде туристический сектор», — отметил Чорабатыр и подчеркнул, что надеется на скорое возобновление авиасообщения и высокую активность путешественников из России.

29 апреля Чорабатыр заявил, что система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса. По его словам, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.

Турция ранее объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса. В местном Минздраве уточнили, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. По последним данным, в стране выявлено 114,6 тысячи зараженных; 2,9 тысячи человек скончались, 38,8 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»
Застрявшие в Турции из-за коронавируса россияне попытались устроить бунт
Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов
Путешествия
Путешествия00:01Сегодня

Святая земля

Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
08:09Сегодня

Россияне понадеялись на отпуск за границей до конца года

05:03Сегодня

Назван самый экологичный город мира

07:30Сегодня

Застрявшая в Малайзии россиянка родила ребенка на улице

Путешествия00:0228 апреля

«На улицах людей реально били палками»

Десятки тысяч российских туристов застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают?
20:5929 апреля

Описаны будущие изменения в путешествиях по миру после пандемии коронавируса

20:1129 апреля

Турист перенервничал из-за коронавируса и сбросил жену с балкона в Таиланде

17:3929 апреля

Украинских туристов нашли мертвыми в гостинице на Бали

Путешествия00:0226 апреля

«Всю дорогу они крутили русскую попсу»

Гостеприимство, пустыни и самогон. Чем россиян поразила Саудовская Аравия?
15:5529 апреля

Застрявшего в Таиланде российского студента приютили монахи

14:3229 апреля

Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию из-за коронавируса

13:5229 апреля

Молодожены застряли в медовом месяце на райском острове благодаря коронавирусу

Россия
Раскрыт план открытия московских ресторанов после карантина
Медиков и волонтеров по всей России обеспечат медицинскими масками
«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»
Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
Названо число заразившихся коронавирусом и умерших российских медиков
Все материалы
Мир
Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонке
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Ранее источники говорили о тяжелой болезни северокорейского лидера. Что известно на данный момент?
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Отпечатки войны
Как боевые действия в Нагорном Карабахе уже 25 лет калечат тела и жизни людей
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Все материалы
Экономика
«Газпром» признал убытки из-за Украины
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Популярные музыканты споют и сыграют для соблюдающих карантин россиян
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным
Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет
Собравший миллионы для врачей ветеран отпраздновал 100-летний юбилей
Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни
Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Все материалы
1000-сильный электрический пикап Hummer показали на видео
Лучшее автомобильное видео апреля 2020
Гонки вокруг «Биг Мака», перетягивание каната внедорожниками и сражение Теслы против лошади
Kia рассказала о новинках для России
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
В России пешеходы смогут управлять светофорами со смартфона
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
Названы самые угоняемые автомобили России
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Московские аграрии нарастили экспорт
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы