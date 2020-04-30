В Турции оценили вероятность роста цен на отдых после пандемии

Турецкие отельеры не намерены повышать цены на отдых после спада пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил глава местной федерации отельеров Сурури Чорабатыр.

По его словам, роста не произойдет, так как все контракты на грядущий туристический сезон были заключены еще в прошлом году. Кроме того, существует вероятность, что некоторые гостиницы объявят о скидках, чтобы привлечь клиентов. «Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счет пусть никто не сомневается», — отметил глава федерации.

Собеседник агентства добавил, что в то же время расходы туристических объектов могут возрасти из-за расходов на дезинфицирующие средства и расширения штата. «Если потребуется что-то еще, то, уверен, правительство пойдет нам навстречу и не оставит в беде туристический сектор», — отметил Чорабатыр и подчеркнул, что надеется на скорое возобновление авиасообщения и высокую активность путешественников из России.

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29 апреля Чорабатыр заявил, что система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса. По его словам, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.

Турция ранее объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса. В местном Минздраве уточнили, что число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований. По последним данным, в стране выявлено 114,6 тысячи зараженных; 2,9 тысячи человек скончались, 38,8 тысячи — вылечились.

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