Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов

Турция и Греция могут открыться для российских туристов уже во второй половине июля. Такие сроки назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с агентством «Москва».

По мнению Барзыкина, курортные страны снимут ограничения в случае нормализации эпидемиологической обстановки. Они могут стать одними из первых, открывшихся для иностранцев, в частности, граждан России.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Турции может быть открыт уже в мае текущего года, когда вспышка заболеваемости, по прогнозам специалистов, пойдет на спад. В стране анонсировали изменения в работе туристических объектов: в частности, планируется внедрение сертификации отелей на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано свыше 86 тысяч случаев заражения, умерли более двух тысяч человек.

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