В Турции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона

Туристический сезон в Турции на фоне пандемии коронавируса может быть открыт уже в мае текущего года. Таким прогнозом поделился министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, сообщает NTV.

По его словам, именно в этот период произойдет некий перелом в процессе распространения инфекции. «Думаю, что к концу мая начнется нормализация, и тогда обозначится движение во внутреннем туризме», — пояснил глава ведомства.

Эрсой также предположил, что после спада вспышки заболеваемости первыми в Турцию поедут путешественники из азиатских стран.

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17 апреля стало известно том, что турецкие отельеры связывают начало нового туристического сезона с планов авиакомпаний по снятию ограничений с авиасообщения, введенных на фоне пандемии коронавируса. В частности, один из экспертов предположил, что это произойдет в августе или сентябре, но не исключил, что сроки могут сдвинуться и до октября.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране было зафиксировано свыше 78 тысяч случаев заражения, умерли более 1,7 тысячи человек.

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