Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию

Сроки возобновления туристических поездок в Турцию напрямую зависят от планов авиакомпаний по снятию ограничений с авиасообщения, введенных на фоне пандемии коронавируса. Такие прогнозы раскрыли местные отельеры, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Если вирус, как говорят медики, действительно чувствителен к ультрафиолету, уже в июле все пойдет резко на спад. (...) В то же время, с учетом планов авиакомпаний, возможно, это будет и август-сентябрь, но срок может сдвинуться и до октября», — пояснил один из экспертов.

По их мнению, для того, чтобы массовый въездной туризм восстановился, угроза эпидемии должна полностью исчезнуть. При этом считается, что турецким отельерам необходимо продолжать усердно готовиться к открытию для иностранцев, но в первую очередь — для внутренних туристов.

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1 апреля президент Всемирного экономического форума Булут Багчи заявил, что Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии коронавируса. По его словам, это произойдет, если между Россией и Турцией не возникнет политических конфликтов.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, в стране было зафиксировано свыше 74 тысяч случаев заражения, умерли 1643 человека, 7089 пациента вылечились.

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