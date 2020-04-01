Турция станет первой открытой для россиян страной после пандемии коронавируса

Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии коронавируса. Такое мнение выразил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи, передает «Интерфакс».

По данным Министерства туризма Турции, в прошлом году страну посетили 51,7 миллиона туристов и большинство из них (более 7 миллионов) оказались россиянами. Далее идут граждане Германии (5 миллионов), Болгарии (2,7 миллиона), Великобритании (2,56 миллиона человек).

После стабилизации обстановки страна в первую очередь откроется для россиян — если между Россией и Турцией не возникнет политических конфликтов, отметил Багчи.

Президент ВЭФ добавил, что во время пандемии в Турции закрылось 80 процентов задействованных в туризме компаний, в которых работало около миллиона человек. Сотрудников отправили в отпуск до начала летнего сезона. Однако, по мнению Багчи, даже если вспышка заболевания полностью прекратится к июню, туристический поток восстановится не раньше августа. Максимальный спрос на путешествия стоит ожидать в период с августа по ноябрь.

В конце марта Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По состоянию на 1 апреля в стране было зафиксировано свыше 13,5 тысячи случаев заражения, умерли 214 человек.

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