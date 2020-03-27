Турция прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами должно осуществляться с разрешения местных властей», — сообщил турецкий лидер.

По данным на 27 марта, в Турции 5698 зараженных коронавирусом.

Ранее в марте сообщалось, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией. С 23 марта из-за пандемии коронавируса полеты ограничили, выполнялись только регулярные рейсы Москва — Стамбул и вывозные чартерные.

В мире выявлено свыше 585 тысяч инфицированных коронавирусом; более 26 тысячи человек погибли, 129 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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