Турция прекратила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
«Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами должно осуществляться с разрешения местных властей», — сообщил турецкий лидер.
По данным на 27 марта, в Турции 5698 зараженных коронавирусом.
Ранее в марте сообщалось, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией. С 23 марта из-за пандемии коронавируса полеты ограничили, выполнялись только регулярные рейсы Москва — Стамбул и вывозные чартерные.
В мире выявлено свыше 585 тысяч инфицированных коронавирусом; более 26 тысячи человек погибли, 129 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения