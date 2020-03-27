Число зараженных коронавирусом в Турции выросло в два раза за одну ночь

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло больше чем в два раза за одну ночь. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.

Сейчас в Турции 5698 зараженных коронавирусом, в то время как вчера сообщалось о 2069 случаях инфицирования.

24 марта Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса. Об этом писало издание The Jerusalem Post.

В начале марта прогосударственные СМИ сообщали, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. Затем эту информацию опровергли, и Россия ограничила авиасообщение с Турцией.

В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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