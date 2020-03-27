Число зараженных коронавирусом в Турции выросло в два раза за одну ночь

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло больше чем в два раза за одну ночь. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.
Сейчас в Турции 5698 зараженных коронавирусом, в то время как вчера сообщалось о 2069 случаях инфицирования.
24 марта Турцию заподозрили в подготовке вторжения в Сирию на фоне коронавируса. Об этом писало издание The Jerusalem Post.
В начале марта прогосударственные СМИ сообщали, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. Затем эту информацию опровергли, и Россия ограничила авиасообщение с Турцией.
В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения