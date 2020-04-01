Российские семьи начали переезжать в лес из-за коронавируса

Жители Сочи начали переезжать в лес с палатками из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, люди пытаются спастись от инфекции на территории Кавказского биосферного заповедника, приезжая туда целыми семьями с палатками, спальниками, одеждой и запасами продуктов.

Однако в администрации заповедника заверили, что переждать пандемию на природе у россиян не получится: на территории постоянно проводятся рейды инспекторов и сотрудников участковых лесничеств, которые ежедневно выявляют нарушителей и отправляют их проводить карантин дома.

Так, в конце марта госинспекторы обнаружили возле купели группу из шести человек, разбивших палатки и собравшихся разжечь костер. Туристы объяснили свой поступок желанием уехать подальше из города и пожить в окружении дикой природы, обезопасив себя от заражения коронавирусом. Они прошли на территорию, когда все маршруты уже были закрыты для прогулок, и разбили свои палатки в неположенном месте.

После этого из парка вывели еще несколько туристов, многие из которых были настолько пьяны, что даже не понимали, где находятся.

Как отметили в пресс-службе заповедника, все туристические и экскурсионные маршруты для посетителей были закрыты с 27 марта. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф от трех тысяч рублей.

Ранее жители Сочи рассказали о «хлебных временах» благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт, чтобы провести там нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Но в итоге большинство гостей были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!