Российские семьи начали переезжать в лес из-за коронавируса

Жители Сочи начали переезжать в лес с палатками из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, люди пытаются спастись от инфекции на территории Кавказского биосферного заповедника, приезжая туда целыми семьями с палатками, спальниками, одеждой и запасами продуктов.
Однако в администрации заповедника заверили, что переждать пандемию на природе у россиян не получится: на территории постоянно проводятся рейды инспекторов и сотрудников участковых лесничеств, которые ежедневно выявляют нарушителей и отправляют их проводить карантин дома.
Так, в конце марта госинспекторы обнаружили возле купели группу из шести человек, разбивших палатки и собравшихся разжечь костер. Туристы объяснили свой поступок желанием уехать подальше из города и пожить в окружении дикой природы, обезопасив себя от заражения коронавирусом. Они прошли на территорию, когда все маршруты уже были закрыты для прогулок, и разбили свои палатки в неположенном месте.
После этого из парка вывели еще несколько туристов, многие из которых были настолько пьяны, что даже не понимали, где находятся.
Как отметили в пресс-службе заповедника, все туристические и экскурсионные маршруты для посетителей были закрыты с 27 марта. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф от трех тысяч рублей.
Ранее жители Сочи рассказали о «хлебных временах» благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт, чтобы провести там нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Но в итоге большинство гостей были вынуждены отменить туры и вернуться домой раньше времени.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения