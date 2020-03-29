В Сочи рассказали о «хлебных временах» благодаря наплыву москвичей

Жители Сочи рассказали о выгодном положении собственников жилья в частном секторе благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт, чтобы провести там нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам одного из сочинцев, в городе наступили «хлебные времена», чем «надо пользоваться», так как из-за приостановки бронирования и массового сокращения авиаперелетов курортный сезон по сути потерян. Ввиду закрытия отелей и гостиниц многие москвичи переселились в частный сектор, рассказал изданию местный житель по имени Николай.
«У тех, у кого достаточно денег, сняли приличное жилье. Кто победнее, заселились к бабушкам по 6-8 человек в комнате (...) Коронавирус никого не пугает», — признался собеседник газеты.
28 марта власти Сочи начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса. Заместитель департамента курортов и туризма сочинской администрации Сергей Доморат сообщил, что туристов начали выселять из отелей и гостиниц, самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно. Многие, по словам чиновника, с этим согласились.
Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения