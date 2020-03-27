Россиянам назвали условие для путешествий летом. В Ростуризме призвали отказаться от поездок по стране в настоящее время, чтобы летний отдых состоялся. Заявление размещено на сайте организации.
Туристам, которые запланировали поездку по России, порекомендовали перенести сроки путешествия «до нормализации эпидемиологической обстановки». Туроператоров также призвали помогать людям в переносе туров.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попросила россиян отнестись к ограничениям серьезно ради общей безопасности и отложить отдых. «Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», — добавила Догузова.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения