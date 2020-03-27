Россиянам назвали условие для путешествий летом. В Ростуризме призвали отказаться от поездок по стране в настоящее время, чтобы летний отдых состоялся. Заявление размещено на сайте организации.

Туристам, которые запланировали поездку по России, порекомендовали перенести сроки путешествия «до нормализации эпидемиологической обстановки». Туроператоров также призвали помогать людям в переносе туров.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попросила россиян отнестись к ограничениям серьезно ради общей безопасности и отложить отдых. «Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», — добавила Догузова.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.

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