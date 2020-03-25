Российских туристов вернут домой с Филиппин. Ростуризм, Росавиация и МИД России договорились об отправке в республику специального рейса для возврата граждан. Об этом 25 марта сообщается на сайте Ростуризма.

Предполагается, что россияне вернутся в страну рейсом авиакомпании Azur Air, стратегического партнера туроператора Anex Tour. Вылет из Москвы планируется 25 марта, самолет приземлится в аэропорту Себу в 04:25 по местному времени 26 марта. Вылет обратно в Москву пройдет 26 марта в 19:00 по московскому времени. Таким образом, ночью 27 марта российские граждане уже будут дома.

«Финальный список пассажиров формирует Посольство России в Республике Филиппины. По информации на данный момент в Москву вылетит 524 гражданина РФ», — указано в сообщении.

При этом еще 157 россиян находятся на острове Боракай. Вопрос с их возвращением решается.

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20 марта сообщалось, что определены приоритетные страны для эвакуации российских туристов. В перечень вошли страны, в которых туристам больше всего требуется помощь с возвращением на родину. Главными направлениями сейчас являются Испания, Португалия, Черногория, Сербия, Венгрия, Марокко и Молдавия.

В списке есть и несколько экзотических стран, таких как Перу, Филиппины, Аргентина, Бразилия и Барбадос.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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