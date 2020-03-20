Определены приоритетные страны для эвакуации российских туристов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Росавиации Александра Нерадько.
По словам Нерадько, в перечень вошли страны, в которых туристам больше всего требуется помощь с возвращением на родину. Главными направлениями сейчас являются Испания, Португалия, Черногория, Сербия, Венгрия, Марокко и Молдавия.
В списке есть и несколько «экзотических» стран, таких как Перу, Филиппины, Аргентина, Бразилия и Барбадос. Сейчас специалисты проводят большую логистическую работу для того, чтобы собрать россиян в аэропортах и направить за ними чартеры.
Как отметил глава Росавиации, первый рейс отправится в Сербию и вывезет около 80 желающих вернуться граждан. Следом отправятся два самолета в Черногорию и еще два — в Молдавию. Затем будут выполнены рейсы в Испанию — в Барселону и на остров Тенерифе.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.
«Закрытая» в Перу россиянка рассказала «Ленте.ру» о ситуации в стране. Девушку выселили из отеля в городе Ла Мерсед, где она оставалась единственной постоялицей.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения