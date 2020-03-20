Определены приоритетные страны для эвакуации российских туристов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Росавиации Александра Нерадько.

По словам Нерадько, в перечень вошли страны, в которых туристам больше всего требуется помощь с возвращением на родину. Главными направлениями сейчас являются Испания, Португалия, Черногория, Сербия, Венгрия, Марокко и Молдавия.

В списке есть и несколько «экзотических» стран, таких как Перу, Филиппины, Аргентина, Бразилия и Барбадос. Сейчас специалисты проводят большую логистическую работу для того, чтобы собрать россиян в аэропортах и направить за ними чартеры.

Как отметил глава Росавиации, первый рейс отправится в Сербию и вывезет около 80 желающих вернуться граждан. Следом отправятся два самолета в Черногорию и еще два — в Молдавию. Затем будут выполнены рейсы в Испанию — в Барселону и на остров Тенерифе.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.

«Закрытая» в Перу россиянка рассказала «Ленте.ру» о ситуации в стране. Девушку выселили из отеля в городе Ла Мерсед, где она оставалась единственной постоялицей.