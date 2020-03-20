Опубликован список авиарейсов с 54 новыми зараженными коронавирусом россиянами

В России зафиксированы 54 новых случая заражения коронавирусом, заболевшие вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Список их авиарейсов в пятницу, 20 марта, опубликован в Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».
Зараженные пассажиры прибыли рейсами SU 2385 Женева — Москва (29 февраля), SU 2613 Милан — Москва (2 марта), SU 2384 Москва — Женева, S7 3752 Ницца — Москва S7 3586 Верона — Москва (7 марта), J2 809 Баку — Москва (9 марта), SU 2329 Мюнхен — Москва (10 марта), SU 2383 Женева — Москва (11 марта), SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва, SU 2383 Женева — Москва (12 марта), SU 2381 Женева — Москва, SU 2385 Женева —Москва, S7 3556 Мюнхен — Москва (14 марта), SU 2381 Женева — Москва (15 марта).
Всем пассажирам указанных рейсов необходимо позвонить в скорую помощь для того, чтобы к ним приехали врачи и взяли анализы. Летевших вместе с заболевшими попросили соблюдать правила самоизоляции и не обращаться в больницу самостоятельно.
Ранее Оперштаб Москвы опубликовал полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом пассажирами.
С 19 марта на территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения