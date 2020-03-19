Россиянка рассказала о происходящем в закрытой на карантин Перу

Около 60 российских туристов оказались «заперты» в Перу из-за внезапного закрытия границ. Одна из них рассказала «Ленте.ру» о происходящем в латиноамериканской стране.

Гюзель Ахметзянова находится в Перу с января, в момент объявления карантина она гостила у друзей в городе Ла Мерсед.

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«Мы ужинали в кафе, когда вдруг по телевизору объявили о закрытии сообщения между городами и международного сообщения на 15 дней. У меня возникла мысль уехать в Лиму, но друзья сказали, что там может быть опасно — в столице Перу зафиксировали несколько десятков случаев заражения. Брать билет куда-то в последний момент было дорого. Кроме того, возникал риск застрять в другой стране, куда я бы прилетела. К тому моменту уже закрыли Эквадор, Аргентину и Чили. Происходящее было похоже на компьютерную игру, когда ты бежишь по коридору, двери закрываются и тебе надо проскочить в какую-то щель», — рассказала Гюзель.

Девушка приняла решение остаться в Ла Мерсед и связалась с посольством РФ в Перу. Представитель ответил ей, что в стране находится несколько десятков российских туристов, и сейчас в дипмиссии решается вопрос организации чартера в Россию. Однако организационные меры могут занять некоторое время, поскольку в МИД РФ приняли решение в первую очередь эвакуировать россиян из стран Европы. Кроме того, в посольстве не исключили вероятности того, что правительство Перу на несколько дней все-таки откроет границы для оставшихся в стране туристов.

«В городе ввели карантин, стали закрывать кафе, рестораны и отели. Закрыли и мой — я была там единственным постояльцем, и им было невыгодно продолжать работу. Если бы не знакомый, я бы просто осталась ночевать на улице. Правда, потом я заселилась в другую гостиницу, тоже абсолютно пустую», — рассказала россиянка.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что постоянно поддерживает связь с посольством и следит за происходящим в Лиме. Периодически в сети появляются новости, что в городе нет воды и электричества. В Ла Мерсед с этим проблем нет.

Ранее сообщалось, что Перу попала в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.