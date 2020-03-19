Россиянка рассказала о происходящем в закрытой на карантин Перу

Около 60 российских туристов оказались «заперты» в Перу из-за внезапного закрытия границ. Одна из них рассказала «Ленте.ру» о происходящем в латиноамериканской стране.
Гюзель Ахметзянова находится в Перу с января, в момент объявления карантина она гостила у друзей в городе Ла Мерсед.
«Мы ужинали в кафе, когда вдруг по телевизору объявили о закрытии сообщения между городами и международного сообщения на 15 дней. У меня возникла мысль уехать в Лиму, но друзья сказали, что там может быть опасно — в столице Перу зафиксировали несколько десятков случаев заражения. Брать билет куда-то в последний момент было дорого. Кроме того, возникал риск застрять в другой стране, куда я бы прилетела. К тому моменту уже закрыли Эквадор, Аргентину и Чили. Происходящее было похоже на компьютерную игру, когда ты бежишь по коридору, двери закрываются и тебе надо проскочить в какую-то щель», — рассказала Гюзель.
Девушка приняла решение остаться в Ла Мерсед и связалась с посольством РФ в Перу. Представитель ответил ей, что в стране находится несколько десятков российских туристов, и сейчас в дипмиссии решается вопрос организации чартера в Россию. Однако организационные меры могут занять некоторое время, поскольку в МИД РФ приняли решение в первую очередь эвакуировать россиян из стран Европы. Кроме того, в посольстве не исключили вероятности того, что правительство Перу на несколько дней все-таки откроет границы для оставшихся в стране туристов.
«В городе ввели карантин, стали закрывать кафе, рестораны и отели. Закрыли и мой — я была там единственным постояльцем, и им было невыгодно продолжать работу. Если бы не знакомый, я бы просто осталась ночевать на улице. Правда, потом я заселилась в другую гостиницу, тоже абсолютно пустую», — рассказала россиянка.
Собеседница «Ленты.ру» добавила, что постоянно поддерживает связь с посольством и следит за происходящим в Лиме. Периодически в сети появляются новости, что в городе нет воды и электричества. В Ла Мерсед с этим проблем нет.
Ранее сообщалось, что Перу попала в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения