Российская студентка описала происходящее в закрытой на карантин Чехии

Российская студентка описала происходящее в Чехии после введения карантина из-за распространения коронавируса. Жительница Пардубице Мария Тауевская поделилась впечатлениями с журналистами телеканала «Звезда».
По словам Тауевской, после введения карантина в городе закрыли школы, детские сады, бары, клубы, рестораны. Людей обязали носить маски и запретили им собираться группами более 30 человек. Ограничительные меры ввели до 15 апреля — далее их могут отменить или продлить в зависимости от ситуации.
Россиянка отметила, что в Чехии люди не паникуют из-за коронавируса, но на всякий случай закупают продукты и товары первой необходимости: макароны, консервы и туалетную бумагу.
Ранее сообщалось, что Чехия попала в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Источник: Всемирная организация здравоохранения