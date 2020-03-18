Российская студентка описала происходящее в закрытой на карантин Чехии

Российская студентка описала происходящее в Чехии после введения карантина из-за распространения коронавируса. Жительница Пардубице Мария Тауевская поделилась впечатлениями с журналистами телеканала «Звезда».

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По словам Тауевской, после введения карантина в городе закрыли школы, детские сады, бары, клубы, рестораны. Людей обязали носить маски и запретили им собираться группами более 30 человек. Ограничительные меры ввели до 15 апреля — далее их могут отменить или продлить в зависимости от ситуации.

Россиянка отметила, что в Чехии люди не паникуют из-за коронавируса, но на всякий случай закупают продукты и товары первой необходимости: макароны, консервы и туалетную бумагу.

Ранее сообщалось, что Чехия попала в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.

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