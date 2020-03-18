Черногория выдвинула условие для эвакуации россиян из страны

Правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов, застрявших там из-за ограничения авиасообщения. Об этом пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По информации радиостанции, власти страны потребовали доставить без билетов из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Отмечается, что накануне авиакомпания «Победа» направила запрос на вылет, однако разрешения так и не получила. «На сегодня было запланировано два вывозных рейса, то есть на улице останется уже почти 400 человек», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Известно, что черногорские отели отказываются заселять россиян без справок о состоянии здоровья. «Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились», — также сообщили представители авиакомпании.

Кроме того, сообщает РИА Новости, около 320 россиян не могут покинуть Филиппины после закрытия авиасообщения. Там ситуация осложнена тем, что туристы находятся на разных островах. «Никакого содействия со стороны местных властей нет. (...) В стране царит неразбериха. Надежда только на российские власти», — заявила пресс-секретарь посольства России в республике Наталья Линовицкая.

17 марта пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина дала совет застрявшим за границей российским туристам — по ее мнению, в сложившихся обстоятельствах им следует связываться с российскими консульствами, а не с туроператорами, так как именно МИД располагает соответствующими полномочиями.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства начали работу по содействию россиянам.

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