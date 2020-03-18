Россияне бросились скупать билеты на самолет в один конец

Россияне бросились скупать билеты на самолет в одну сторону — в стране зафиксирован резкий рост спроса на такие авиабилеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году доля продаж билетов в один конец выросла с 53 до 68 процентов. При этом особенно выросла популярность направлений внутри страны — до 70 процентов, наиболее востребованными для бронирования оказались Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Калининград и Краснодар.

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Кроме того, стало известно, что авиаперелеты стали дешевле, чем в прошлом году: по внутренним направлениям средний чек на билеты туда-обратно снизился с 8 650 до 7 419 рублей (15 процентов), за границу — с 24 681 до 15 874 рублей (36 процентов). В целом же соотношение продаж по внутренним и зарубежным направлениям составило 74 и 26 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что российские туристы нашли замену странам, закрытым на карантин или ограничившим авиасообщение из-за коронавируса — они переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6 процента), Симферополь (41,3) и Сочи (40,4).

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