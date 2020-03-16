Составлен портрет типичного российского авиапассажира

Аналитики OneTwoTrip составили портрет типичного российского авиапассажира. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий приводит RT.

Типичного пассажира самолета зовут Александр, ему 31 год, и большинство своих перелетов он совершает в мае. Чаще всего Александр летает в Москву, Санкт-Петербург, а также Сочи. Самыми популярными зарубежными направлениями для него являются Ереван, Прага и Стамбул.

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Как правило, типичный российский авиапассажир летает экономклассом, покупая билет в один конец. Он не планирует поездки заранее, приобретая билеты примерно за неделю до вылета — так поступает 55% его соотечественников. Александр обычно совершает покупку во вторник, а вылетает в пятницу. Он предпочитает сидеть у окна в носовой части самолета.

Как отметили представители сервиса, портрет типичного пассажира составили, основываясь на данных о бронировании билетов на самолеты в период с марта 2019-го по март 2020 года.

Ранее сообщалось, что эксперты раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной. Ими оказались Казань, Курск, Саратов, Махачкала, Уфа и Владикавказ.

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