Раскрыты самые дешевые направления для путешествий весной

Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной 2020 года. Список возглавил Петрозаводск, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales.

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К дешевым направлениям, помимо Петрозаводска, аналитики отнесли Калугу. Билеты в эти города стоят около четырех тысяч рублей. Также бюджетными в Aviasales считают перелеты в Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ, куда в среднем можно купить билеты за шесть-семь тысяч рублей.

Самыми дешевыми зарубежными направлениями оказались Гюмри, Рига и Братислава, куда билеты обойдутся в восемь-девять тысяч рублей. Перелеты в Эйндховен, Баку, Кельн, Хельсинки, Берлин, Салоники, Ереван и Нур-Султан обойдутся в сумму до 12 тысяч рублей.

Ранее сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дешевые страны для путешествий текущей весной. Ими оказались Великобритания, Швейцария и Турция.

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