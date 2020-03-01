Раскрыты самые дешевые направления для путешествий весной

Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий весной 2020 года. Список возглавил Петрозаводск, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales.
К дешевым направлениям, помимо Петрозаводска, аналитики отнесли Калугу. Билеты в эти города стоят около четырех тысяч рублей. Также бюджетными в Aviasales считают перелеты в Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ, куда в среднем можно купить билеты за шесть-семь тысяч рублей.
Самыми дешевыми зарубежными направлениями оказались Гюмри, Рига и Братислава, куда билеты обойдутся в восемь-девять тысяч рублей. Перелеты в Эйндховен, Баку, Кельн, Хельсинки, Берлин, Салоники, Ереван и Нур-Султан обойдутся в сумму до 12 тысяч рублей.
Ранее сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дешевые страны для путешествий текущей весной. Ими оказались Великобритания, Швейцария и Турция.