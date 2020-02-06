Россиянам назвали самые дешевые страны для путешествий весной: ими станут Великобритания, Швейцария и Турция. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, максимальное количество выгодных перелетов доступно жителям Санкт-Петербурга — они могут отправиться в Лондон за 850 рублей, Осло или Дублин — за 1,8 тысячи рублей, Бари — за 2,2 тысячи рублей или Малагу — за 2,3 тысячи рублей.

В свою очередь, москвичи могут приобрести недорогие билеты в Женеву (от 1,2 тысячи рублей), Лондон (от 1,7 тысячи), Дебрецен (от 2,1 тысячи), Ригу (от 2,2 тысячи) и Гюмри (от 2,5 тысячи). Среди самых доступных вариантов путешествия из Грозного — Стамбул (от 1,6 тысячи рублей), из Краснодара — Стамбул (2,4 тысячи) и Анталия (2,5 тысячи), из Сочи и Калуги — Ереван (1,7 и 2,3 тысячи соответственно).

Материалы по теме Далеко и надолго Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?

Кроме того, уточняется, что в пределах 8 тысяч рублей можно купить билет в одну сторону до Молдавии, Армении, Швеции, Латвии и Великобритании. В среднем 9 тысяч рублей будут стоить перелеты в Швейцарию, Данию, Словению, Венгрию и Литву.

По словам директора по маркетингу сервиса Алексея Теплова, планировать поездки и приобретать билеты следует заранее. «Варианты с самыми низкими ценами обычно очень быстро раскупают. Советую также следить за акциями авиакомпаний», — отметил он.

28 января стало известно, что самой популярной страной для поездки на поезде из России за минувший год оказалась Белоруссия. По этому направлению было куплено 47,7 процента всех билетов за границу. Не менее востребованным железнодорожным маршрутом стала Украина, куда пассажиры приобрели 18,3 процента билетов, что на 5,8 процента меньше, чем за 2018 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!