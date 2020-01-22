Названы лучшие места для одиноких туристов

Одним из самых лучших направлений для туристов, путешествующих в одиночестве, является Хорватия. Соответствующий список опубликовал портал HypeBae.

По мнению составителей рейтинга, эта страна идеальна для прогулок по паркам, осмотра городских достопримечательностей и виноделен. Кроме того, в Дубровнике есть возможность посетить места съемок сериала «Игра престолов».

Также авторы материала советуют отправиться в Перу и побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу.

Не менее подходящим для одиноких путешественников местом сочли Бали с популярными для йоги и медитации курортами, Южную Корею с буддийскими храмами, Нью-Йорк с обширным списком мест для пеших прогулок, просмотра шоу и шоппинга. Наконец, туристам-одиночкам следует отправиться в известную живописными видами Швейцарию, попробовать национальные блюда Италии и посетить карнавал в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана.

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Кроме того, в предложенном списке оказались остров Мальта, датская столица Копенгаген, испанские Мадрид и Барселона, Исландия, Гонконг, столица Нидерландов Амстердам, Новая Зеландия, Марокко, Австралия, Таиланд, Япония и Сингапур.

В январе 2018 года сообщалось, что каждый пятый российский турист предпочитает путешествовать в одиночестве. При этом 50 процентов предпочитают путешествовать с семьей или партнером. Еще 14 процентов оказались приверженцами отдыха с друзьями, а 17 процентов заявили, что вообще не путешествуют.

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