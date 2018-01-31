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Каждый пятый российский путешественник оказался социофобом

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Каждый пятый российский турист предпочитает путешествовать в одиночестве. Согласно анализу, предоставленному сервисом «Туту.ру», доля россиян, которые ездят отдыхать без сопровождения, составляет 18 процентов.

При этом 50 процентов опрошенных предпочитают путешествовать с семьей или партнером. Еще 14 процентов оказались приверженцами отдыха с друзьями, а 17 заявили, что вообще не путешествуют.

Только один процент туристов выбирает отдых с коллегами.

В опросе принимали участие три тысячи человек.

Ранее были названы самые опасные направления для российских туристов. В перечень стран, где чаще всего с российскими туристами происходят несчастные случаи, вошли Таиланд, Турция, Доминикана, Болгария и Индия.

«Преимущественно речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками», — пояснил глава ситуационно-кризисного центра МИД России Владимир Тарабрин.

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