Подавляющее большинство российских туристов отказалось от отдыха за границей

Россияне выберут текущим летом путешествия по стране, либо вовсе не поедут отдыхать. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает портал «Турпром».

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сотрудниками Общественного телевидения России (ОТР). Треть участников этого исследования сказала, что предпочитает внутренний туризм — поездки на юг и в другие регионы страны.

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Кроме того, 56 процентов вообще не собираются путешествовать этим летом. Только 11 процентов участников опроса отправятся за границу в июне-августе. При этом на отдых они готовы потратить в среднем 48 тысяч рублей на человека. Сколько граждан приняли участие в опросе, не уточняется.

Ранее в июне глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о стимулах к путешествиям по стране, напоминает Национальная служба новостей (НСН). Чиновник пояснил, что этому будут способствовать невыгодный курс рубля по отношению к иностранным валютам и низкая инфляция.

В мае ВЦИОМ сообщал, что почти половина россиян планирует остаться летом дома. В марте стало известно, что значительное число граждан не намерено брать отпуск в текущем году.