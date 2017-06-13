Путешествия
 

Подавляющее большинство российских туристов отказалось от отдыха за границей

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Россияне выберут текущим летом путешествия по стране, либо вовсе не поедут отдыхать. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает портал «Турпром».

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного сотрудниками Общественного телевидения России (ОТР). Треть участников этого исследования сказала, что предпочитает внутренний туризм — поездки на юг и в другие регионы страны.

Кроме того, 56 процентов вообще не собираются путешествовать этим летом. Только 11 процентов участников опроса отправятся за границу в июне-августе. При этом на отдых они готовы потратить в среднем 48 тысяч рублей на человека. Сколько граждан приняли участие в опросе, не уточняется.

Ранее в июне глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о стимулах к путешествиям по стране, напоминает Национальная служба новостей (НСН). Чиновник пояснил, что этому будут способствовать невыгодный курс рубля по отношению к иностранным валютам и низкая инфляция.

В мае ВЦИОМ сообщал, что почти половина россиян планирует остаться летом дома. В марте стало известно, что значительное число граждан не намерено брать отпуск в текущем году.

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