Названы самые популярные страны для путешествий на поезде из России

Самой популярной страной для поездки на поезде из России за минувший год оказалась Белоруссия. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT.

Согласно полученным данным, по этому направлению было куплено 47,7 процента всех билетов за границу. Не менее востребованным железнодорожным маршрутом стала Украина, куда пассажиры приобрели 18,3 процента билетов, что на 5,8 процента меньше, чем за 2018 год.

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Также спросом у путешественников пользовалась Финляндия — покупки билетов в эту страну составили восемь процентов от общего числа продаж. Кроме того, в список популярных стран вошел Казахстан (6,7 процента), Эстония (3,4), Латвия (2,9), Молдавия (1,9), Узбекистан (1,2), Азербайджан (0,9) и Таджикистан (0,5).

17 января пассажиры российских поездов перечислили предметы и услуги, которых им не хватает в поездках. Треть (33,5 процента) участников опроса посетовала на отсутствие в пути стабильной мобильной связи и интернета, а 20,3 процента туристов — на нехватку розеток для мелкой бытовой техники.

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