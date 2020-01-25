Названы любимые места отдыха российских студентов

Крым, Санкт-Петербург и страны Европы названы любимыми местами отдыха российских студентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Сотрудники сервиса узнали у 1322 своих клиентов о лучших поездках, которые состоялись в их студенческие времена. Оказалось, что самые приятные воспоминания у путешественников связаны с Крымом — поездки на полуостров во время учебы запомнились 17 процентам россиян. Среди крымских городов особенно выделили Ялту и Севастополь.

Второе место в списке любимых направлений занял Санкт-Петербург — туда в юности ездили 11,4 процента респондентов. Третье место разделили европейские страны: по 5,7 процента получили Германия (Кельн и Гамбург), Польша (Люблин и Краков) и Испания (Барселона).

Среди других европейских направлений популярными оказались Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды и Греция. В России чаще всего запоминались поездки на Байкал, Сахалин и в Карелию. В Азии участники опроса в основном посещали Китай (Пекин и Хэйхэ), Южную Корею, Вьетнам, Индонезию (Бали) и Сингапур.

Некоторые путешественники отметили, что больше всего им нравилось передвигаться по России на поезде, поскольку дорога сопровождалась красивыми видами. Другие признались, что самыми захватывающими были путешествия автостопом к морю.

Ранее в январе российские туристы перечислили страны, в которых они хотели бы побывать в текущем году. В частности, более половины путешественников заявили, что поездка в Грузию всегда была их мечтой. Следующей в списке оказалась Россия — многие респонденты заявили, что любят путешествовать по разным городам страны.

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